Olympia-Legenden: Eric Moussambani aus Äquatorialguinea wird in Sydney 2000 mit Solo-Schwimmauftritt berühmt

Eric Moussambani aus Äquatorialguinea konnte durch eine Wildcard an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney teilnehmen. Er wurde durch nur ein Rennen zur Ikone - ein Solo, das den Schimmer als "Eric the eel" weltbekannt machte.

00:02:48, vor 15 Stunden