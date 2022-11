Die Maskottchen nehmen in ihrem leuchtenden Rot und zusammen mit den kleinen Bändern in den Farben der Tricolore Bezug auf die Geschichte Frankreichs. Von der Revolution von 1789 an wurde die auch "Jakobinermütze" genannte Kopfbedeckung zu einem Freiheitssymbol und findet sich noch heute auf den Flaggen etlicher Staaten, etwa Kolumbien, Haiti oder Nicaragua sowie mehrerer Bundesstaaten bzw. Provinzen in Ländern Nord- und Südamerikas.

Die beiden "Phrygen" als Botschafter der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele, die sich optisch nur in der Farbe ihrer Sportschuhe bzw. der Karbon-Prothese unterscheiden, sollen bis zum Start der Wettbewerbe im Sommer 2024 alle Fans dazu animieren, selbst sportlich aktiv zu werden. "Alleine ist man schneller, gemeinsam kommt man weiter", so die Botschaft der Olympia-Organisatoren.

"Das Maskottchen soll den französischen Geist verkörpern, ein Ideal, das die Werte unseres Landes und einen Teil unserer Geschichte trägt", fassen die Veranstalter den Anspruch zusammen.

In der Geschichte der Olympia-Maskottchen nimmt das Maskottchen für Paris 2024 damit schon jetzt eine besondere Stellung ein, denn bisher waren diese häufig Tiere - angefangen 1972 in München: Damals gab es erstmals ein offizielles Maskottchen bei Sommerspielen, den bunten Dackel Waldi.

Die beiden Maskottchen wurden vom Pariser Organisationskomitee zusammen mit der Agentur W kreiert, eine Auswahl an Entwürfen war dabei auch einer Kinder-Jury vorgestellt worden - denn an die jungen Sportfans richten sie sich besonders. Vom 15. November 2022 an sind sie online zu bestellen oder im Pariser Olympia-Fanshop oder den großen Kaufhäusern der französischen Metropolen zu erwerben.

Hergestellt werden die Maskottchen zwar von französischen Firmen - allerdings nicht in Frankreich, sondern in Asien: In Europa gebe es keine ausreichenden Produktionskapazitäten für einen solchen Auftrag, so das Pariser Organisationskomitee COJO.

