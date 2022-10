Olympische Spiele

Olympia in Paris 2024: So sieht die Marathon-Strecke der Sommerspiele in Frankreich auf historischer Strecke aus

Olympia in Paris 2024: So sieht die Marathon-Strecke der Sommerspiele in Frankreich auf historischer Strecke aus. An vielen berühmten Sehenswürdigkeiten vorbei geht es bis zum Schloss von Versailles, wo der Wendepunkt des Kurses ist. Gestartet wird am Rathaus von Paris, das Ziel liegt am Invalidendom.

