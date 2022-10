Olympische Spiele

Olympic Channel, Legends Live On - Derartu Tulu: Die Geschichte einer afrikanischen Pionierin

Eine neue Episode des 'Olympic Channel' mit der spektakulären Geschichte der äthiopischen Ausnahme-Athletin Derartu Tulu, die gemeinsam mit ihrer südafrikanischen Mitstreiterin Elana Meyer wichtige Pioniersarbeit leistete. Tulu gewann bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney die Goldmedaille, vier Jahre später sicherte sie sich in Athen Bronze.

