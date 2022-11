Die erste Phase des Ticketverkaufs für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wird am 1. Dezember eröffnet.

An diesem Tag wird Fans auf der ganzen Welt die erste Gelegenheit geboten, sich Tickets für das mit Spannung erwartete Highlight in Frankreich zu sichern.

Der erste Schritt, um sich persönlich auf das olympische Abenteuer begeben zu können, besteht darin, sich zwischen 1. Dezember 2022 und 31. Januar 2023 für die Verlosung zu registrieren, die einen zum Kauf von Tickets ermächtigt.

Nur diejenigen, die bei der Verlosung ausgewählt werden, können Eintrittskarten kaufen. Daher ist es wichtig, sich zu registrieren, um überhaupt eine Chance zu erhalten. Dies ist über die offizielle Website der Olympischen Spiele Paris 2024 möglich.

Welche Veranstaltungen werden zum Verkauf angeboten?

Es werden für alle olympischen Veranstaltungen Tickets erhältlich sein - mit Ausnahme der Surf-Wettbewerbe und der Eröffnungszeremonie.

Fans können ihren Aufenthalt in Paris und in den anderen Austragungsorten in Frankreich mit Hilfe von "Make Your Games"-Paketen ganz nach ihren Wünschen gestalten.

Olympia 2024: Die Phasen im Ticketverkauf

Nachdem sich die Fans zwischen dem 1. Dezember und dem 31. Januar für die Verlosung im Rahmen des Erstverkaufs der Tickets angemeldet haben, gibt es einen weiteren wichtigen Termin zu beachten.

Am 15. Februar werden nämlich die "Make Your Games"-Pakete in den Verkauf gehen.

Fans, die bei der Verlosung ausgewählt wurden, erhalten eine E-Mail mit einem vorbestimmten Zeitfenster, das 48 Stunden lang Zugang zum Verkauf der "Make Your Games"-Pakete bietet.

Phase 1 - Paket-Verkauf

1. Dezember 2022 - 31. Januar 2023: Registriert Euch für ein Konto auf der offiziellen Ticket-Website und nehmt an der Verlosung von "Make Your Games"-Paketen teil.

Registriert Euch für ein Konto auf der offiziellen Ticket-Website und nehmt an der Verlosung von "Make Your Games"-Paketen teil. 15. Februar - 15. März 2023: Wenn Ihr bei der Verlosung erfolgreich seid, ruft die Ticket-Website während des Euch zugewiesenen Zeitfensters auf und stellt Euch Eure "Make Your Games"-Pakete zusammen.

Phase 2 - Einzelkartenverkauf

März - Mai 2023: Registrierung für die Verlosung für den Einzelverkauf von Eintrittskarten

Registrierung für die Verlosung für den Einzelverkauf von Eintrittskarten Mai 2023: Verkauf von Einzeltickets beginnt

Jedes "Make Your Games"-Ticketpaket enthält drei Sessions, die nach den Wünschen des Käufers zusammengestellt werden. Bei der Zusammenstellung eines Pakets gibt es folgende Möglichkeiten:

Drei Veranstaltungen aus allen Sportarten des Programms auswählen (je nach Verfügbarkeit)

Bis zu sechs Tickets für jede Session auswählen

Die Pakete sind so gestaltet, dass sie flexibel an die Bedürfnisse des Käufers angepasst werden können, unabhängig davon, ob man allein, mit Freunden oder als Familie teilnimmt

In allen olympischen Verkaufsphasen zusammen sind maximal 30 Tickets pro Konto zulässig

Tickets für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris

Im Herbst 2023 werden mehr als drei Millionen Eintrittskarten für die Paralympischen Spiele im Verkauf angeboten.

Tipps für den Kauf von Tickets

Ihr könnt auch dem "Paris 2024 Club" beitreten, um Eure Chancen auf ein Ticket zu erhöhen.

Als Mitglied des "Club Paris 2024" habt Ihr, falls Ihr ausgewählt werden, vorrangigen Zugang zum Verkauf der "Make Your Games"-Pakete.

An den ersten vier Verkaufstagen werden die Plätze für Euch reserviert.

