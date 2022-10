"Die Olympic Refugee Foundation und das Flüchtlingsteam erinnern uns daran, dass Sport, Wettkämpfe im Hochleistungssport und die Olympische Bewegung auch dazu dienen, an die harte Realität, in der so viele Menschen auf der Welt leben, zu erinnern, sie zu reflektieren und – soweit wie möglich – zu lindern", sagte Spaniens König Felipe IV.

Das IOC unterstützt seit 1994 Geflüchtete durch Sport. Bei Olympia 2016 war in Rio erstmals eine IOC-Flüchtlingsmannschaft am Start.

Vor den Sommerspielen von Tokio im Jahr 2021 unterstützte die olympische Bewegung 56 Flüchtlings-Athleten und -Athletinnen aus 13 Ländern.

(SID)

