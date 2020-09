Unter anderem ist vorgesehen, dass die Schwimm- und Volleyball-Wettbewerbe nicht mehr in Saint-Denis stattfinden. "Wir ändern nicht das Sportprogramm", betonte OK-Chef Tony Estanguet.

Geschwommen werden soll in einem temporären Becken in der Halle des Rugby-Teams Racing 92 im Stadtteil La Defense. Nach Angaben des dreimaligen Kanuslalom-Olympiasiegers Estanguet sind die Maßnahmen wegen der "Unsicherheit in der Wirtschaftskrise" durch die Corona-Pandemie notwendig. Die geplanten Sponsoring-Einnahmen seien bereits um die Hälfte auf 502 Millionen Euro gesunken.