Hambüchen wird in Tokio für TV-Sender Eurosport in einer Doppelrolle als Turn-Experte und Reporter im Deutschen Haus tätig sein. Bereits bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 war der Reck-Weltmeister von 2007 für Eurosport als Olympia-Reporter im Einsatz.

Hambüchen hatte nach seiner Goldmedaille bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro seine internationale Karriere als Kunstturner beendet. 2017 gab er seinen endgültigen Ausstieg aus dem Leistungssport bekannt.

