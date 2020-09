Derzeit wird das Feuer in einem Museum in Tokio ausgestellt. Ab März soll es dann unter dem Motto "Hoffnung erhellt unseren Weg" ("Hope Lights Our Way") wie ursprünglich geplant durch alle 47 Präfekturen Japans getragen werden. Als Startpunkt wurde die Region Fukushima gewählt, die 2011 durch das Erdbeben und den folgenden Tsunami zerstört worden war.