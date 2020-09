Die Zahl der Skeptiker nahm in den letzten Wochen kontinuierlich ab. Erst Anfang September hatten Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto den unbedingten Willen der Organisatoren zur Austragung der Olympischen Spiele bekräftigt, auch vonseiten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wurde in den vergangenen Wochen kein Zweifel an der Umsetzung gelassen.