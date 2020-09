Johannes Vetter genehmigte sich auf den Trubel der letzten Tage ein Feierabend-Bier, Malaika Mihambo fieberte dem wohlverdienten Urlaub entgegen. Lange werden Deutschlands Leichtathletik-Stars aber die Füße nicht hochlegen. Nach einer einzigartigen Saison, in der sie dem Coronavirus mit Weltklasse-Leistungen trotzten, wartet Olympia bereits am Horizont.

"Jetzt freue mich mich natürlich auf ein bisschen Auszeit und Entspannen, wobei ich in meinem Urlaub ein bisschen trainieren werde - dreimal die Woche", sagte Mihambo in der "ARD" nach dem ISTAF in Berlin. Drei Wochen gönnt sich die Weitsprung-Weltmeisterin zum "Durchschnaufen", ehe das richtige Aufbautraining wieder losgeht. Eine ausgedehnte Fernreise, sonst ging es zum Beispiel nach Indien oder Thailand, steht nicht an.

Vetter: "Heute wird ein Bier mehr getrunken"

Auch Vetter macht die nächsten vier bis sechs Wochen ein bisschen ruhiger, denn er will sich die Zeit nehmen, um die Ereignisse der vergangenen Woche zu verarbeiten. "Heute Abend wird ein Bier mehr getrunken und dann in die Offseason gestartet - dann kann man das auch genießen", sagte der Speerwurf-Star nach seinem Sieg mit 87,26 m in der Hauptstadt. Nach den 97,76 m im polnischen Chorzow, dem zweitbesten Wurf der Geschichte, und 86,17 m nur zwei Tage später in Dessau läuft Vetters Ofen auf Sparflamme.

Zeit, ein paar frische Scheite ins Feuer zu werfen. "Ich krieche ein bisschen auf dem Zahnfleisch", sagte Vetter, dessen Erschöpfung sich mit Blick auf 2021 aber auch als Drohung an die Konkurrenz deuten lässt. "Ich weiß halt, wo die hinfliegen würden, wenn man einfach ein bisschen fitter ist", meinte er, nachdem er am Sonntag im Olympiastadion jeden seiner sechs Speere über die 83-Meter-Marke geschleudert hatte. Der Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny vom 25. Mai 1996 (98,48 m) bleibt ein Thema.

Vetter: "Ein grandioses Jahr für mich"

Und natürlich olympisches Gold in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021). Denn gerade mental gibt es wenige, die dem Weltmeister von 2017 nahe kommen. Die Olympia-Verschiebung hat seiner Motivation keinen Abbruch getan - er wurde nur noch stärker, stärker als je zuvor. "Von daher war es ein grandioses Jahr für mich, auch ohne Olympische Spiele", sagte Vetter: "Und es ist ein gutes Fundament fürs kommende Jahr."

Gleiches gilt auch für Mihambo. 2020 war nicht leicht, aber sie ist an den schwierigen Umständen gewachsen. Ja, die 6,77 m, die beim ISTAF "nur" zu Rang zwei reichten, wird sie in Tokio nicht springen wollen. Es bleibt aber zu bedenken, wie ihre Saison lief. Sie konnte nicht wie angedacht in den USA mit Carl Lewis trainieren und verkürzte ihren Anlauf von 20 auf 16 Schritte. Und dennoch sprang sie am vergangenen Dienstag in Dessau mit 7,03 m eine Weltjahresbestleistung. Genau wie Vetter plant sie für 2021 Großes.

