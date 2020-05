Play Icon Watch

Olympische Spiele

Hall Of Fame | Deutscher Dreifachsieg: Seizinger & Co. schreiben 1998 in Nagano Olympia-Geschichte

Katja Seizinger drückte den Winterspielen 1998 in Nagano ihren Stempel auf. Sie verteidigte Abfahrts-Gold und führte in der Kombination ein deutsches Trio an.