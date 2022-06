Wenn man nicht zu Abstrichen bereit sei, würden die Olympischen Spiele "immer in Ländern stattfinden, in der die Masse der Leute nicht gefragt wird", äußerte Hoeneß und erklärte weiter: "Man kann auch alles zerreden. Einen Tod muss man sterben."

Deutschland war zuletzt 1972 mit München Gastgeber olympischer Spiele.

Nachfolgende Kandidaturen scheiterten am Votum der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und zuletzt vor allem am fehlenden Rückhalt in der Bevölkerung.

Die neue Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sympathisiert offen mit zukünftigen Bewerbungen.

