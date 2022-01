Ein sportlicher Boykott der umstrittenen Winterspiele in China, die in gut einer Woche in Peking beginnen, sei jedoch kein Thema: "Es ist auf individueller Ebene legitim, dass die Athlet*innen ihrem Beruf nachgehen und an den Spielen teilnehmen."

Das asiatische Gastgeberland steht besonders wegen seiner Haltung zu den Menschenrechten weltweit stark in der Kritik.

Die bereits benannten Ausrichter Olympischer Spiele in den kommenden Jahren bieten diesbezüglich keine Angriffsfläche.

Die nächsten Sommerspiele werden in Paris (2024), Los Angeles (2028) und Brisbane (2032) ausgetragen, Mailand ist Schauplatz der Winterspiele 2026.

