Olympische Spiele

Viel mehr als eine Sportlerin: Sky Brown inspiriert junge Mädchen - Folge 3 der Serie "From the top"

Sky Brown beeindruckt nicht nur auf dem Skateboard, sondern inspiriert mit ihren Erfolgen ihre Generation. In Folge 3 der Serie "From the top" spricht sie allen jungen Mädchen auf dem Planeten Mut zu.

00:01:35, vor 16 Minuten