"Ich möchte unbedingt zu den Paralympischen Spielen in Tokio. Also reicht mir die Hand und helft mir", meinte die 23-Jährige weiter.

Sie bitte nicht nur Frauen weltweit, sondern auch alle Institutionen, die Frauen beschützen, und Regierungen, "dass die Rechte einer Bürgerin Afghanistans nicht einfach weggenommen werden, an den Paralympischen Spielen teilzunehmen".

"Dass wir es so weit gebracht und so viel erreicht haben, kann nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ich habe wirklich gelitten. Mein Kampf soll nicht umsonst sein und ohne Ergebnis bleiben. Also helft mir!", meinte Khudadadi verzweifelt.

Die junge Taekwondoka wäre neben dem 21-jährigen Leichtathleten Hossain Rasouli die einzige Sportlerin aus Afghanistan bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewesen . Am Dienstag hätten die beiden in der japanischen Hauptstadt landen sollen.

