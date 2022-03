Das IPC hatte am Donnerstag keine 24 Stunden nach seiner umstrittenen Entscheidung zur Zulassung der Sportler unter neutraler Flagge beschlossen, die Teams aus Russland und Belarus nicht an den Start gehen zu lassen.

Zuvor hatten mehrere Mitgliedsverbände gedroht, nicht anzutreten.

"Wir wollten diese Entscheidung nicht verstehen, dass hier zeitgleich ukrainische Athleten um ihre Familien bangen, die in Luftschutzkellern sitzen, und sie hier mit Athleten aus den Ländern, die ihr Land überfallen haben, in einen friedlichen Wettkampf gehen sollen", sagte Friedhelm Julius Beucher. Die IPC-Entscheidung sei "einfach nur schön".

Es sei in den Paralympischen Dörfern eine "Spannung zu spüren", sagte Chef de Mission Karl Quade. Der Ausschluss Russlands und Belarus werde aber "den Krieg in der Ukraine nicht verhindern, deswegen kommt auch keine große Freude auf", betonte Quade, der die Kehrtwende "in dieser Form nicht erwartet" hatte.

