"Es ist total krass und ziemlich unwirklich", sagte Kazmaier: "Es war ein so hartes Rennen. Es freut mich riesig, dass ich so durchgekommen bin." Zuvor hatte sie bereits zweimal Silber im Biathlon sowie je einmal Silber und Bronze im Skilanglauf geholt. "Es wäre auch kein Beinbruch gewesen, wenn es kein Gold geworden wäre. Ich habe noch so viel Zeit", sagte sie.

Kazmaier ist damit die jüngste deutsche Goldmedaillengewinnerin bei Paralympischen Winterspielen, nur Sommersportlerin Yvonne Hopf war bei ihrem Triumph 1992 in Barcelona aus deutscher Sicht mit 14 Jahren noch jünger. In Peking ist sie die jüngste deutsche Starterin und insgesamt die zweitjüngste im gesamten Teilnehmerfeld. Zu Gute kam ihr bei ihren Erfolgen sicher auch das Fehlen der sonst in dieser Startklasse so dominanten russischen Athletinnen.

Über die 10 km zeigte Kazmaier eine taktische Meisterleistung und überholte die schneller angehende Chinesen auf der zweiten Rennhälfte letztlich noch deutlich. Die zweite deutsche Starterin Johanna Recktenwald landete mit über vier Minuten Rückstand auf Rang fünf. Die ebenfalls bereits vierfache Medaillengewinnerin Leonie Walter hatte auf einen Start auf der Mitteldistanz verzichtet.

Mit Platz neun fuhr der mit 52 Jahren älteste deutsche Teilnehmer Alexander Ehler in der stehenden Klasse sein bestes Ergebnis der Spiele ein.

Forster holt zweites Gold, Rieder gewinnt Bronze

Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat derweil ihr zweites Gold in Peking geholt. Die Monoskifahrerin triumphierte in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom nach zwei soliden Läufen souverän mit 2,32 Sekunden Vorsprung vor der Chinesin Liu Sitong. In der stehenden Klasse holte Anna-Maria Rieder mit Bronze ihre erste Paralympics-Medaille überhaupt.

Forster wiederholte mit ihren Triumphen im Slalom und zuvor der Super-Kombination ihr Double aus Pyeongchang, insgesamt steht sie nun bei vier Paralympicssiegen. In Yanqing holte sie neben zweimal Gold auch noch zweimal Silber in Abfahrt und Super-G, im Riesenslalom verpasste sie Bronze auch nur um sechs Hundertstel. Mit insgesamt elf Medaillen gehört sie nun zu den erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen bei Paralympics.

Für Rieder war es das erste Edelmetall überhaupt bei den Winterspielen. Nach dem sie zuvor in Yanqing zweimal als Fünfte und einmal als Vierte schon knapp am Podest dran war, brachte sie in ihrer Spezialdisziplin zwei saubere Läufe durch und hatte letztlich einen Vorsprung von mehr als sechs Sekunden auf Rang vier.

Rothfuss scheidet aus - Glötzner vor Paralympics-Debüt

Andrea Rothfuss schied einen Tag nach ihrer Bronzemedaille im Riesenslalom nach rund 30 Fahrsekunden aus. "Dass der Slalom eine schwierigere Kiste ist, wusste ich von Anfang an. Es sollte nicht sein, aber damit kann ich leben", sagte die 32-Jährige dem "Sport-Informations-Dienst". Noemi Ristau kam mit Guide Paula Brenzel in der Klasse der Sehbehinderten nach einer Leistungssteigerung im zweiten Lauf noch auf Rang neun.

Etwas überraschend könnte Christoph Glötzner am Sonntag im Slalom der Männer doch noch sein Paralympics-Debüt feiern. Bei einem Sturz beim Einfahren vor dem Riesenslalom hatte der 18-Jährige am Donnerstag eine Schienbeinprellung und einen Muskelbündelriss im Oberarm erlitten. Ein Belastungstest am Samstag fiel nun für ihn selbst "überraschend positiv" aus, sodass ein Start sehr wahrscheinlich ist.

