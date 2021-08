Schmidberger gab im gesamten Turnier noch keinen Satz ab. Am Samstag spielen auch noch Valentin Baus (Düsseldorf) und Stephanie Grebe (Berlin) in ihren Startklassen um den Finaleinzug. Da der dritte Platz in Japan nicht ausgespielt wird, haben beide mindestens Bronze sicher.

(SID)

