Der Blick auf das beleuchtete Paralympics-Symbol in der Bucht von Tokio und die vielen Fahnen an den Häusern im Para-Dorf zaubern Mareike Miller ein Lächeln ins Gesicht. "Es freuen sich alle über die Atmosphäre", sagte die Athletensprecherin des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) nach der Ankunft des Team D Paralympics in der japanischen Hauptstadt.

Dennoch: Nicht nur für Miller, Kapitänin der Rollstuhlbasketballerinnen, ist bei den Paralympics 2020, die wegen der Pandemie mit einem Jahr Verspätung am Dienstag eröffnet werden, "vieles anders und sehr ungewohnt", wie sie vor ihren dritten Paralympics im "SID"-Gespräch betonte.

Alle im deutschen Team - der Großteil der 133 Nominierten war am Freitag in Tokio angekommen - würden sich mit den außergewöhnlichen Umständen aber gut arrangieren. "Es sind sehr klare Maßnahmen. Wir versuchen, sehr verantwortungsbewusst damit umzugehen", sagte Miller.

Dazu gehört neben der Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen insbesondere die Minimierung der Kontakte. Natürlich spreche man auch mal mit anderen Athletinnen und Athleten, so Miller, "aber man nimmt sich eben nicht in den Arm oder klatscht sich nicht ab." Kugelstoßer Niko Kappel sprach von einer "großen Verantwortung" aller.

Lage verschlechtert sich

Zumal sich die Corona-Lage in Japan wenige Tage vor dem Start der Paralympics (bis 5. September), die ohne Fans stattfinden, immer mehr zuspitzt. Die Situation habe sich bei inzwischen rund 25.000 Neuinfektionen täglich im Vergleich zu den Olympischen Spielen "verschlechtert", räumte Hidemasa Nakamura vom Organisationskomitee ein.

Das medizinische System sei "in einer sehr angespannten Lage", fügte Nakamura an. Deshalb wird bereits über noch strengere Maßnahmen bei Mitarbeitern, die Kontakt mit den Sportlerinnen und Sportlern haben, beraten. Im Gespräch ist eine Ausweitung der Tests. Zumal Para-Athleten im Vergleich zu Olympia-Sportlern "ein noch größeres Risiko haben, schwerwiegende Symptome zu bekommen", so Nakamura: "Also müssen wir noch vorsichtiger sein."

Dennoch ist selbst Japans Premierminister Yoshihide Suga bemüht, Zuversicht zu verbreiten, nachdem am Freitag die Flamme in Tokio angekommen war. "Ich freue mich von ganzem Herzen darauf, mit allen mitzufiebern, wenn die Para-Athleten aus aller Welt ihr Bestes geben", sagte er.

Parsons: "Licht am Ende des Tunnels"

Für den Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, würden die Spiele zeigen, "dass es Licht am Ende des dunklen Tunnels gibt, den wir alle in den letzten 20 Monaten erlebt haben".

Vorsicht ist dennoch oberstes Gebot - auch im Team D. Keiner habe sich fünf Jahre auf die Paralympics vorbereitet", sagte Kappel bei "Stuttgarter Nachrichten/Zeitung", "um dann drei Tage vor seinem Wettkampf in Quarantäne zu müssen oder sich gar zu infizieren". Das Virus, so Sportschütze Tim Focken, könne "alles zerstören".

Doch an Worst-Case-Szenarien mag Mareike Miller erst gar keinen Gedanken verschwenden. Sie versuche, "sich voll auf den Sport zu konzentrieren". Trotz aller Corona-Sorgen.

(SID)

