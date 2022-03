In der Heimat droht eine Atomkatastrophe, unschuldige Menschen verlieren ihr Leben und Bomben zerstören ganze Orte: Doch Aufgeben ist für die Ukraine keine Option. Während im eigenen Land die Armee erbitterten Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg leistet, vollbringt eine kleine blau-gelbe Mannschaft bei den Paralympischen Winterspielen in Peking ein "Wunder".

"Der einfachste Weg für uns wäre gewesen, nicht zu den Paralympics zu fahren", sagte der ukrainische Verbandspräsident Waleri Suschkewitsch einen Tag vor der Eröffnungsfeier am Freitag: "Aber wir konnten nicht aufgeben und nicht kommen. Für uns ist es eine Frage des Prinzips, hier zu sein, es ist ein Symbol, das zeigt, dass die Ukraine lebt."

Nur knapp seien viele der 20 Athletinnen und Athleten beim Einmarsch Russlands den Bomben entkommen, Suschkewitsch selbst habe tagelang auf dem Boden eines Busses geschlafen, berichtete er. Das Team flüchtete nach der russischen Invasion mit dem Bus aus der Hauptstadt Kiew - und rettete sich erst bis in den Westen nach Lwiw und dann nach Polen.

Über die Slowakei und Österreich erreichte die Mannschaft Mailand, wo weitere Athleten die 54-köpfige Delegation komplettierten. Gemeinsam brachen sie nach Istanbul auf. Die letzten Stunden vor dem Flug TK88 nach Peking verbrachte das Team mit dem ständigen Blick auf das Handy und der Hoffnung auf Lebenszeichen der zurückgebliebenen Familien.

Zeichen, dass die Ukraine ein Land war, ist und bleiben wird

Die bedrückte Stimmung hatte durch die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), von einem Ausschluss der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten abzusehen, zunächst einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Keine 24 Stunden später entschied sich der Dachverband aber doch um - und sorgte damit bei den Ukrainern zumindest für ein leichtes Aufatmen.

Am Freitagabend führt Fahnenträger Maxim Warowji die Ukraine ins Nationalstadion der chinesischen Hauptstadt - und sendet ein wichtiges Signal in das fast 6000 Kilometer entfernte Heimatland. "Unsere Anwesenheit hier bei den Paralympischen Spielen ist nicht nur eine Anwesenheit", erklärte Suschkewitsch: "Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Ukraine ein Land war, ist und bleiben wird."

Derzeit gebe es "zwei Fronten. Die eine ist in der Ukraine für unsere Soldaten", betonte der Chef des Nationalen Paralympischen Komitees: "Und eine ist hier in Peking." Die gerade in den nordischen Disziplinen starke Mannschaft, die in China unter Polizeischutz ins Dorf gebracht wurde, werde auch für die gebeutelte Heimat kämpfen.

Ob die Athletinnen und Athleten der Ukraine Medaillen holen oder nicht - gewonnen haben sie bereits.

(SID)

