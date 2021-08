Erst das schier endlose Warten, dann der goldene Doppelschlag innerhalb von nur 77 Minuten: Das Team D Paralympics feierte am fünften Wettkampftag seine Erlöser Martin Schulz und Valentin Baus. Die erste "Gold-Rakete" habe gezündet, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher strahlend und fügte emotional an: "Wir alle sind so glücklich und so froh. Es ist wirklich was abgefallen."

Die Bilanz des Deutschen Behindertensportverbandes bis dahin von nur zweimal Silber und fünfmal Bronze, zwischenzeitlich nicht unter den besten 40 Nationen im Medaillenspiegel - das nagte an den Nerven der Sportler und Verantwortlichen. Nun soll die Skepsis der vergangenen Tage einer Euphoriewelle weichen. "Wir haben ja viele Gold-Raketen und haben die nur noch nicht gezündet", machte Beucher eine Kampfansage für die zweite Woche: "Die Paralympics sind am 5. September zu Ende - und gezählt wird am Ende."

Triathlet Schulz ließ sich von der 156 Wettkämpfe andauernden Durststrecke sogar beflügeln. "Am Abend vor dem Rennen ist meinem Trainer und mir im Zimmer bewusst geworden, dass wir das Glück haben, die ersten sein zu dürfen und dass ich das erste Gold holen kann", sagte der 31-Jährige: "Das war wirklich so ein Ding, was mich auf dem letzten Laufkilometer nochmal gepusht hat."

Um 9.28 Uhr Ortszeit brach er nach einer furiosen Aufholjagd auf dem Rad und im Laufen den Bann und wiederholte seinen Triumph von Rio. "Ich bin sehr happy, mir ist alles aufgegangen. Es war ein cooles Rennen", sagte der Leipziger, dem seit Geburt ein Unterarm fehlt. Nach 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen lag er in der Startklasse PTS5 45 Sekunden vor dem Briten George Peasgood, der nach dem Schwimmen über eine Minute Vorsprung gehabt hatte.

Baus triumphiert überraschend

Exakt 77 Minuten später, um 10.45 Uhr Ortszeit, legte Valentin Baus gleich mit einem Überraschungstriumph nach. Der 25-Jährige rang den favorisierten Chinesen Cao Ningnin in der dramatischen Neuauflage des Finals von Rio trotz Satzrückstands mit 3:2 nieder und nahm süße Revanche für die Niederlage 2016. "Wir haben solange dafür gearbeitet. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das bedeutet mir unheimlich viel", sagte der Düsseldorfer, der die sogenannte Glasknochenkrankheit hat.

Er komplettierte damit den Medaillensatz des deutschen Tischtennis-Teams und krönte das glanzvolle Wochenende. Denn bereits am Samstag hatte Thomas Schmidberger Silber geholt, er verlor das Endspiel gegen seinen chinesischen Dauerrivalen Fan Penfeng mit 2:3. Stephanie Grebe bekam nach der Halbfinalpleite gegen die Europameisterin Maliak Alijewa vom Russischen Paralympischen Komitee Bronze.

Speerwerferin Frances Herrmann und Weitspringer Leon Schäfer holten jeweils Silber. Der Weltrekordler aus Leverkusen blieb mit dem zweiten Platz und einer Weite von 7,12 m hinter den eigenen Erwartungen zurück. "Ich bin auf der einen Seite happy, aber der Ärger überwiegt ganz klar", sagte der 24-Jährige. Wesentlich zufriedener mit ihren Bronzemedaillen waren da schon Sprinterin Lindy Ave (100 m) und Schwimmerin Verena Schott (100 m Brust).

Bei den Mannschaften fiel die Bilanz gespalten aus. Während die Rollstuhlbasketballerinnen ungeschlagen ihre Gruppe gewannen und die Goalballer auf Kurs Viertelfinale sind, müssen die Basketball-Herren und die Sitzvolleyballer zittern. Für beide lautet das Motto bereits früh: 'Siegen oder fliegen'.

