Viele Zuschauer trauten ihren Augen nicht, als sie sahen, was für Schläge Ibrahim Hamadtou bei seinem Match gegen Hong Kyu Park auspackte - und das, obwohl der Ägypter keine Arme mehr hat.

Stattdessen befördert Hamadtou den Ball vor dem Aufschlag mit dem Fuß in die Luft und hält den Schläger beim Schlagen mit dem Mund.

Nach einem Zugunglück mussten Hamadtou im Alter von zehn Jahren beide Arme amputiert werden.

Paralympics Paralympische Spiele in Tokio offiziell eröffnet VOR EINEM TAG

Dies hielt ihn aber nicht davon ab, erfolgreich Tischtennis zu spielen. Hamadtou ist zweifacher Silbermedaillen-Gewinner bei Afrika-Meisterschaften.

Hamadtou spielt auch Fußball

Nun hat er sich mit 48 Jahren auch den Traum von der Teilnahme an den Paralympischen Spielen erfüllt.

In einem Interview mit "CNN" erklärte Hamadtou einst: "In unserem Dorf konnten wir damals nur Fußball oder Tischtennis spielen, deshalb habe ich beides gespielt. Es war in meinem Fall logisch, als erstes Fußball zu spielen. Dann habe ich aber als Herausforderung auch Tischtennis gespielt."

Das könnte dich auch interessieren: "Magische Schallmauer": Schindler holt erste deutsche Medaille

Verteidigungsshow à la Nadal: Gerlach gewinnt Monster-Ballwechsel

Paralympics Bayern-Star Davies sendet emotionale Botschaft an Flüchtlingsteam GESTERN AM 09:46