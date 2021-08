Das Tandem Kruse/Förstemann startet am Mittwoch in der 4000-m-Verfolgung. Die Spezialdisziplin und der Höhepunkt für das Duo folgt jedoch erst am Samstag im 1000-m-Zeitfahren. Da werde "die Bahn brennen" und es wird ein Kampf um die Medaillen, wie wir ihn noch nie gesehen haben", betonte Förstemann. Man könne "den Leuten zeigen, was wir können und wie professionell man Para-Sport betreiben kann".

Für Kruse (30) ist es bereits die dritte Paralympics-Teilnahme: 2012 gewann er mit dem Ruder-Vierer mit Steuermann Silber, danach wechselte er zum Bahnradsport. 2016 holte der Athlet vom PSV Rostock im 1000-m-Zeitfahren die Bronzemedaille, damals noch mit Stefan Nimke als Pilot.

Förstemann war 2008 in Peking und vier Jahre später in London bei Olympia am Start. 2019 wechselte er zum Para-Radsport. Bei der WM Anfang 2020 in Kanada belegten Kruse/Förstemann Rang drei.

Radsport Kittel lobt Cavendish-Comeback: "Absolute Ausnahmeleistung" VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Deutschland Tour: Abschied für Greipel - Cavendish lauert auf Siege

(SID)

Roglic unantastbar, überragendes Caruso-Solo: Highlights der 9. Etappe

Radsport Diese zwei Fahrer schnappt sich Jumbo-Visma zur neuen Saison VOR 21 STUNDEN