Focken ist der erste einsatzgeschädigte Bundeswehr-Soldat, der für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei den Paralympics am Start ist.

Die Entwicklung in Afghanistan, das von den militant-islamistischen Taliban eingenommen wurde, nimmt Focken mit.

"Mein Fokus liegt voll auf den Paralympischen Spielen. Ich habe deshalb gedacht, mich dem entziehen zu können. Aber am Freitagmorgen vor einer Woche hat es mich gepackt. Überall gab es Nachrichten zu dem, was da unten abgeht. Das hat in mir eine emotionale Achterbahn ausgelöst", sagte er.

Er leide "mit den Menschen dort. Leider sind meine Gebete nicht in Erfüllung gegangen. Die Bomben der Selbstmordattentäter, die dort in dieser Woche explodiert sind, haben viele Menschen in den Tod gerissen. Das waren meine schlimmsten Befürchtungen. Das tut mir im Herzen weh", führte Focken weiter aus.

Focken freut sich auf den Wettkampf

Es sei "einfach nur tragisch, wie sich alles entwickelt hat".

Focken war 2010 bei einem Gefecht mit den Taliban schwer am linken Oberarm verletzt worden. Sein Wettkampf in Tokio steht am 4. September auf dem Programm.

Er habe ein "gutes Gefühl. Wenn ich alles abrufen kann, was ich draufhabe, könnte einiges gehen", sagte der Oldenburger. Bei der WM 2019 wurde er mit dem Kleinkaliber Vierter.

