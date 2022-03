Bislang kam sie in der Abfahrt nicht über Platz vier hinaus. "Ich freue mich riesig. Ich bin super erleichtert, dass ich eine Medaille mitnehmen kann. Das ist ein guter Anfang", sagte die 26-Jährige dem "SID". Forster zeigte trotz böigem Wind und eisiger Temperaturen am Berg Xiaohaituo in Yangqing nur 14 Stunden nach dem Einlaufen bei der Eröffnungsfeier einen ordentlichen, aber keinen fehlerfreien Lauf. Deshalb reichte es anders als bei der WM im Januar nicht ganz für Platz eins.

"Die Chance auf Gold war da, ganz klar. Ich habe heute leider nicht ganz die Performance abrufen können, wie ich eigentlich fahren kann", sagte Forster selbstkritisch.

Schon am Sonntag geht es für die Radolfzellerin mit dem Super-G weiter, insgesamt bleiben ihr noch vier weitere Chancen. "Vielleicht kommt ja noch mehr", so Forster optimistisch.

Andrea Rothfuss verpasste ihr 14. Edelmetall bei Paralympics nur ganz knapp. Die 33-Jährige kam in der stehenden Klasse nach einer starken Fahrt auf Rang vier, zu einer überraschenden Bronzemedaille fehlten nur 51 Hundertstel. Noemi Ristau fuhr bei den Sehbehinderten mit Guide Paula Brenzel nach starkem Beginn an einem Tor vorbei. Der einzige männliche deutsche Starter Leander Kress stürzte kurz nach dem Start im Steilhang, blieb aber unverletzt.

