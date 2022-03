Mehr Oberkörpereinsatz als mit der festgestellten Behinderung eigentlich möglich? Doch ein besseres Sehvermögen als angegeben? Hat der Rumpf wirklich eine so geringe Funktionalität? Bei den Paralympischen Spielen von Peking entbrennt eine heiße Diskussion über "Klassifizierungsdoping". Insbesondere Gastgeber China steht dabei am Pranger, die urplötzliche Medaillenflut erhitzt bei anderen Nationen die Gemüter - Einstufungen werden angezweifelt.

"Wenn man das mit den Funktionsbildern von anderen mit gleichen Prozenten vergleicht, kann man schon manchmal staunen, wie das zustande kommt", sagte der deutsche Chef de Mission Karl Quade: "Die Chinesinnen und Chinesen waren lange nicht gesehen, tauchen hier plötzlich in dieser Form auf". Er finde es "schon ein bisschen erstaunlich, wie gut einige sind". Und das geht ziemlich vielen so.

Die Sportlerinnen und Sportler werden bei den Paralympischen Spielen gemäß ihrer Behinderung klassifiziert und in Startklassen eingeteilt. "Man muss schon bei der Klassifizierung auf der richtigen Seite der Klassen sein, um vorne rein zu fahren", erklärte Quade. Und beim bislang bei Winter-Paralympics noch gänzlich erfolglosen Gastgeber stehen dort nach den optischen Eindrücken zahlreicher Experten ziemlich viele.

"Dass es nie ganz fair sein kann, wissen wir. Aber manchmal ist es eben noch ein bisschen unfairer", haderte Biathletin Anja Wicker. "Ich dachte, dass die größten Probleme bei Klassifizierung längst überwunden wären", sagte Friedhelm Julius Beucher. Doch bei den nun offenkundigen Ungerechtigkeiten könne man "nicht schweigen", führte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) aus: "Das hat einen faden Beigeschmack."

Berg: "Damit gefährden wir unseren Sport"

Hauptproblem ist dabei, dass die Athleten weit vor den Spielen eingestuft werden. Nachuntersuchungen gibt es in Peking nicht, es ist nicht einmal ein Klassifizierer vor Ort. "Wenn es darauf ankommt, verhält man sich halt entsprechend. Und wenn die weg sind, fallen alle Hüllen", sagte Nordisch-Bundestrainer Ralf Rombach dem "SID": "Das System hat wahnsinnige Schwächen." Gegenüber Neulingen aus China sähen jahrelange Weltklasse-Athleten plötzlich "wie Schulbuben" aus.

Er sehe ein wahrhaftiges "Klassifizierungsdoping", sagte "ZDF"-Experte Matthias Berg. Da müsse gerade bei Teillähmungen noch mehr und besser gemessen werden. "Wenn ein weniger Behinderter zu einem mehr Behinderten in die Klasse kommt, dann hat der keine Chance mehr", so der elfmalige Paralympics-Sieger. Und dieses Phänomen sei in Peking oft zu sehen. "Damit gefährden wir unseren Sport", betont Berg.

Das sieht auch Beucher so. "Die Klassifizierungsdiskussion gehört ganz nach oben auf die Agenda des Internationalen Paralympischen Komitees", forderte der 75-Jährige eindringlich. Genau diese Meinung teilen auch viele andere Nationen.

