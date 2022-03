Lalentina verzichtete nach Erhalt der Nachricht auf das Mitteldistanzrennen der sitzenden Klasse im Biathlon. Am Montag hatte bereits Liaschenko im Langlauf ihren geplanten Start zurückgezogen, nachdem ihr Haus in Charkow von russischen Bombenangriffen zerstört wurde. 24 Stunden später gewann die 28-Jährige im Biathlon in der stehenden Klasse hinter ihren Teamkolleginnen Irina Bui und Olexandra Kononowa Bronze.

"Wir sind hier, um für die Ukraine, mit der Ukraine und im Namen der Ukraine zu kämpfen", sagte Bui. Kononowa sprach von einer enormen mentalen Belastung. "Alle meine Gedanken, mein Herz und meine Seele sind bei meiner Familie und meinem Kind", sagte die 31-Jährige: "Emotional ist es sehr schwierig, sich auf das Rennen und den Wettkampf zu konzentrieren."

Ad

Den sportlichen Erfolg der Ukrainer beeinflusst die prekäre Lage in der Heimat aber kaum. Allein am Dienstag gab es im Biathlon neun Medaillen, darunter waren gleich zwei Dreifachsiege.

Paralympics Leistungsexplosion der Chinesen sorgt für Fragezeichen VOR 5 STUNDEN

Im Medaillenspiegel liegt das Team auf Rang zwei hinter Gastgeber China.

Das könnte Dich auch interessieren: Walter gewinnt sensationell Gold - auch Fleig und Wicker holen Edelmetall

(SID)

"Unerwartete Entscheidung": Quade begrüßt Paralympics-Ausschluss

Paralympics "Es ist verrückt": Forster gewinnt erstes deutsches Gold mit Aufholjagd GESTERN AM 08:06