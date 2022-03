"Ich kann es wie bei der letzten Medaille nicht so ganz glauben", sagte Kazmaier freudestrahlend dem SID: "Das ist mein längstes Rennen, das ich bisher gelaufen bin. Und dass ich so gut mithalten kann, hätte ich echt nicht gedacht."

Kazmaiers WG-Mitbewohnerin Walter sicherte sich nach der Bronzemedaille im Biathlon-Sprint ebenfalls ihr zweites Edelmetall in Zhangjiakou. "Die zweite Medaille fühlt sich gut an", sagte sie im SID-Interview. In den nächsten Rennen werde sie weiter "alles geben und jeden Moment genießen."

Im National Biathlon Center von Zhangjiakou fuhr Schischkowa, die bereits im Biathlon-Sprint triumphiert hatte, direkt zu Beginn des Rennens einen Vorsprung von rund einer halben Minute heraus, den sie bis zum Schluss kontinuierlich ausbaute. Kazmaier wie auch Walter konnten nicht folgen.

In der stehenden Klasse der Männer über 20 km stieg Alexander Ehler schon nach der ersten der vier Runden mit Muskelbeschwerden aus.

Snowboarder Schmiedt verpasst Cross-Halbfinale

Snowboarder Christian Schmiedt ist bei den Paralympischen Winterspielen in Peking im Cross-Wettbewerb bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Backnang kam in seinem Lauf knapp hinter Pyeongchang-Sieger Mike Schultz (USA) und dem Japaner Daichi Oguri als Dritter ins Ziel. Nur die beiden besten Athleten zogen in die Vorschlussrunde der Startklasse LL1 ein.

"Einerseits ärgert es mich tierisch, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe", sagte Schmiedt, der nach Rang elf in der Qualifikation das Halbfinale hatte erreichen wollen: "Aber auf der anderen Seite bin ich auch happy. Auf einer so großen Bühne bin ich noch nie gefahren. So schlecht habe ich mich nicht präsentiert."

Schmiedts Teamkollegen Matthias Keller (Sigmaringen) und Manuel Ness (Ochsenhausen) hatten am Sonntag in der Klasse LL2 den Sprung ins Viertelfinale verpasst.

(SID)

