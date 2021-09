Dessen Landsmann Oleksandr Yarovyi holte sich Silber, Efstratios Nikolaidis aus Griechenland Bronze.

Neben Zolkefli wurden auch zwei weitere Athleten ausgeschlossen. Jordi Congo Villalba (Ecuador) und Todd Hodgetts (Australien) griffen aber nicht in den Medaillenkampf ein.

Die drei Sportler, die in einer Klasse für Menschen mit einer geistigen Behinderung starteten, sollen laut einem Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees den Wettkampf drei Minuten zu spät erreicht haben. Darauf aufmerksam machten offenbar die beiden ukrainischen Athleten.

Paralympics "Heftiger Moment": Rollstuhlbasketballer scheitern wieder früh VOR 6 STUNDEN

Zolkefli und seine Kollegen begründeten die Verspätung damit, dass sie eine Ansage nicht gehört hatten bzw. diese in einer Sprache war, die sie nicht verstehen konnten. Ein Schiedsrichter entschied hinterher jedoch, dass dies das Zuspätkommen nicht rechtfertigte. Eine Berufung wurde bereits abgelehnt, erklärte der Sportverband "World Para Athletics".

Zolkefli stößt zwei Mal neuen Weltrekord

Angeblich will Malaysia Protest gegen das Ergebnis einlegen. Vom malaysischen paralympischen Komitee gab es zunächst jedoch offiziell keine Stellungnahme. Bei den Paralympics 2012 in London hatte Zolkefli bereits Bronze, vier Jahre später in Rio sogar Gold gewonnen.

Der 31-Jährige war nach Tokio als Weltrekordhalter seiner Klasse (17,29 m) gereist. In seinem ersten (17,31 m) und dritten Versuch (17,94 m) übertraf er gleich zwei Mal diese alte Bestmarke. Koval gewann Gold am Ende mit "nur" 17,34 m. Der Malaysier wäre ohne Disqualifikation somit der klare Gwinner gewesen.

