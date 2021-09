"Ich bin ein bisschen sprachlos", sagte Zeltinger: "Wir hatten die Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Dementsprechend heftig ist der Moment." Sein Team habe zu viel liegen gelassen, führte der 49-Jährige aus: "Ich will meiner Mannschaft nichtsdestotrotz ein Riesenkompliment machen, wie sie gekämpft hat. Umso bitterer ist es, dass wir uns dafür nichts kaufen können."

Die letzte Medaille gewannen die Rollstuhlbasketballer mit Silber 1992 in Barcelona. Bester deutscher Werfer war Thomas Böhme mit 16 Punkten, auf der Gegenseite war Jordi Ruiz Jordan mit 24 Zählern nicht zu stoppen. Die Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) ließ in der ersten Halbzeit viele Chancen liegen und hatte dadurch stets einen knappen Rückstand.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich daran wenig, näher als zwei Punkte kam Deutschland an den Zweiten von 2016 nicht mehr heran. Das deutsche Frauen-Team gewann das Viertelfinale gegen Spanien souverän (57:33) und spielt am Donnerstag gegen Weltmeister Niederlande um den Finaleinzug.

Paralympics Nach Triumph im Zeitfahren: Zeyen gewinnt erneut Edelmetall VOR 4 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren:Nach Triumph im Zeitfahren: Zeyen gewinnt erneut Edelmetall

(SID)

Paralympics 0,1 Ringe Vorsprung! Hiltrop holt Gold bei Final-Thriller in Tokio VOR 6 STUNDEN