Genyn ergänzte: Jemand muss furchtbare Angst gehabt haben. Für mich ein großer Feigling." Allerdings nutzte dem unbekannten Saboteur die Aktion nicht. Genyn verteidigte in 20,33 Sekunden seinen Titel aus Rio und stellte zudem einen neuen paralympischen Rekord auf.

"Ich bin ein Wahnsinniger, was meine Ausrüstung angeht und hatte viele Ersatzteile dabei. Wir haben Teile von verschiedenen Rollstühlen genommen. Das ganze Team hat zusammengearbeitet. Es war unbeschreiblich", meinte der Goldmedaillengewinner, der zuvor bereits Silber über 200 m gewann.

Am Rollstuhl wurden die Reifen ausgetauscht und ein Ersatzrahmen organisiert. Zudem musste der Sitz mit Klebeband notdürftig fixiert werden.

"Es war schrecklich. Ich dachte, es wäre vorbei. Man muss ein Arschloch sein, um so etwas zu tun. Aber nicht einmal so können sie gewinnen. So konnte man wenigstens sehen, wer wirklich mit dem Stuhl fahren kann und wer nicht", sagte Genyn nach seinem Erfolg mit viel Genugtuung.

