"Ich habe mich nicht ganz so wohlgefühlt, bin aber erfreut über die schnelle Zeit", sagte Verena Schott: "Die letzten Tage haben schon geschlaucht." Da gewann Schott über 200 m Lagen und ihre Paradestrecke 100 m Brust jeweils Bronze und damit die bislang einzigen deutschen Medaillen im Aquatics Centre.

In den Finals am Morgen deutscher Zeit sind sowohl Schott als auch Taliso Engel Außenseiter.

Auf seiner Paradestrecke 100 m Brust gehört Engel am Mittwoch zu den Topfavoriten.

Ebenfalls das Finale erreichte am Montag Marlene Endrolath über 200 m Lagen in der Startklasse SM13, ausgeschieden ist dagegen Malte Braunschweig als Vorlaufletzter über 100 m Rücken in der Klasse S9.

