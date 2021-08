"Ich bin nicht weg, mein Ziel ist es, im nächsten Jahr erfolgreich bei der WM zu starten", teilte Grahl mit.

Im Mai hatte sie bei der EM in Madeira (Portugal) mit einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze überzeugt. Auch bei den Spielen in Tokio, die ihre zweiten Paralympics gewesen wären, zählte die Cottbuserin zu den heißen Medaillenkandidatinnen.

Nach Grahls Absage sind in Tokio für das "Team Deutschland Paralympics" noch 133 Athletinnen und Athleten (plus drei Guides) am Start.

(SID)

