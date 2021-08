Noch vor knapp einer Woche hatte die 23-Jährige auf der offiziellen Homepage der Paralympics von ihrem bevorstehenden Start erzählt.

"Ich war überglücklich, als ich erfahren habe, dass ich für Tokio eine Wildcard bekomme", meinte Khudadadi: "Es ist das erste Mal, dass eine Sportlerin Afghanistan bei den Spielen vertritt. Ich bin einfach nur glücklich."

Auch der Chef de Mission des afghanischen paralympischen Komitees, Arian Sadiqi, zeigte sich enttäuscht über die aktuelle Entwicklung und das Aus für die beiden Sportler. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" meinte der in London lebende Funktionär: "Sie waren zuvor so aufgeregt. Sie haben trainiert, wo es nur ging, in Parks oder Gärten."

Aus afghanischer Sicht habe es allgemein in den vergangenen Jahrzehnten sowohl in der olympischen als auch paralympischen Bewegung große Entwicklungen gegeben, so Sadiqi.

Situation für Sportler nach Machtübernahme unklar

Was nun nach der Machtübernahme passiere, wisse er nicht. Der Chef de Mission stellte aber klar: "Wir können es nur davon ableiten, was in der Vergangenheit geschehen ist. Als die Taliban schon einmal an der Macht waren (1996 bis 2001, Anm. d. Red.), durften viele Ahtleten nicht antreten, besonders Frauen nicht."

Die Situation sei "herzzerreißend", meinte Sadiqi: "Khudadadi wäre der erste weibliche Taekwondoka aus Afghanistan gewesen. Das wäre historisch gewesen. Sie hat sich so sehr gefreut und wollte unbedingt antreten."

