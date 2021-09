Die Plätze zwei und drei belegten Titelverteidiger Martin Fuchs (Schweiz) mit Leone Jei und der Schwede Peder Fredricson mit Catch Me Not. Vierter wurde Lokalmatador Christian Kukuk mit Mumbai, auf Platz sieben landete David Will (Marburg) mit C Vier.

Routinier Marcus Ehning (Borken) mit Stargold verpasste das Finale der besten zwölf Reiter und landete nach zwei Abwürfen im ersten Umlauf auf dem 19. Platz.

(SID)

