Pferdesport

Andre Thieme stürzt bei Reit-WM in Herning - Aus der Traum von der deutschen Team-Medaille

Europameister Andre Thieme stürzt bei der WM in Herning, der Medaillentraum der deutschen Equipe ist dadurch vorbei. Am dritten Hindernis zieht seine Stute Chakaria zu weit nach links, Thieme stürzte nach vorne aus dem Sattel. Reiter und Pferd bleiben zum Glück unverletzt. Am Ende reicht es für das deutsche Team nur zu Rang fünf, aber immerhin die Olympia-Qualifikation ist gesichert.

00:02:47, vor 2 Stunden