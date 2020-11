Zu Beginn der Saison 2020/2021 waren es insgesamt 13 Veranstaltungen, die bei der FEI Weltcup-Saison 2020/2021 den Springreitern zur Verfügung stehen sollten. Um Weltcup-Punkte reiten konnte bislang kein einziger Springreiter in Europa. Denn nach und nach wurden die Weltcup-Turniere abgesagt. Oslo und Helsinki machten den Anfang. Sie hätten als erste Stationen im Oktober stattfinden sollen.

Zuletzt kamen die Meldungen über Absagen wöchentlich. Lyon und La Coruna, Verona und Basel – diese Events wurden in den letzten beiden Wochen aus dem FEI Turnierkalender gestrichen. Nun sind mit Mechelen und Bordeaux zwei der letzten drei Weltcup-Events für Springreiter in Europa abgesagt worden. Einzig die Weltcup-Etappe von Leipzig steht noch auf dem Plan. Dass auf dieser Basis der FEI Weltcup in der Corona-Saison tatsächlich durchgeführt wird, glaubt wohl niemand mehr. Doch die FEI hält sich nach wie vor mit Aussagen zu der Saison 2020/2021 zurück.