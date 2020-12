Totilas war spektakulär. Daran besteht kein Zweifel. Bei 43 internationalen Starts holte er insgesamt 35 Mal den Sieg. Bei den Weltreiterspielen in Kentucky holte der Gribaldi-Sohn den Titel Weltmeister, sowohl mit der Mannschaft wie auch in der Einzelwertung. Er siegte unter anderem bei der EM in Windsor, wo die Queen seinem Reiter Edward Gal zum Sieg gratulierte. Unter dem Niederländer piaffierte und passagierte Totilas von Sieg zu Sieg, fast jedes Mal erzielte er eine neue Rekord-Wertnote. Mehrmals konnte er neue Weltrekorde aufstellen. Als erstes Pferd knackte er die Marke der 90 Prozent mit seiner Wertnote in der Grand Prix Kür. Damit hat er eine völlig neue Ära im Dressursport eingeläutet.

Über die Reitsportwelt hinaus bekannt wurde Totilas jedoch erst, als er nach den Weltreiterspielen in Kentucky den Besitzer wechselte. Die Gazetten der Welt berichteten über das teuerste Pferd der Welt. Zu lesen war, dass Paul Schockemöhle mehr als 10 Millionen Euro für Totilas bezahlt haben soll. Bis heute ist diese Summe weder bestätigt noch dementiert worden. Insider im Reitsport wissen jedoch, dass es etliche Springpferde gibt, die für höhere Summen veräußert wurden. Ohne, dass die Tageszeitungen darüber schreiben. Etwas Hype war schon dabei, als Totilas berühmt wurde.

Nach dem Verkauf waren die Erwartungen hoch. Zum einen die Erwartungen an die Nachzucht von Totilas, denn der Hengst stand Jahr für Jahr mehrere Monate als Vererber zur Verfügung. Zum anderen aber auch die Erwartungen an seinen neuen Reiter, Matthias Alexander Rath. An seine Erfolge unter dem Niederländer Edward Gal konnte der schwarze Hengst unter ihm nicht mehr anknüpfen. Im Jahr 2015 wurde das Ende seiner sportlichen Karriere bekanntgegeben.

Was Totilas Nachkommen angeht, sind sie im Vergleich zu ihrem berühmten Vater bislang blass geblieben. Einige seiner Söhne und Töchter sind inzwischen im Sport unterwegs, so spektakulär wie ihr Vater sind sie dabei nicht. Doch das ist auch kaum zu erwarten. Die Ausstrahlung von Totilas war einzigartig. Jetzt ist der Ausnahmehengst im Alter von 20 Jahren nach einer Kolik verstorben. Totilas ist von der Bühne abgetreten, aber wie es mit Superstars eben so ist – die Legende lebt weiter.

