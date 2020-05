Balve Optimum – die Deutschen Meisterschaften sollen im September stattfinden

Der Weltreiterverband FEI hat den Termin 17.-20.September für das Balve Optimum bestätigt. Nachdem die Corona-Pandemie den ursprünglichen Termin der Veranstaltung (7.-10.Mai) unmöglich gemacht hatte, suchten die Veranstalter nach einem Ersatz-Termin. Jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen, dass die Entwicklung der Infektionsrate die Durchführung der DM im September zulässt.

Der Weltreiterverband FEI hat in einer Mitteilung bekanntgemacht, welche neuen Ausweich-Termine für internationale Dressur-Veranstaltungen bestätigt werden können. Genannt wurde in der Mitteilung unter anderem das Reitsport-Turnier Balve Optimum, in dessen Rahmen die Deutschen Meisterschaften der Spring- und Dressurreiter ausgetragen wird. Die Traditions-Veranstaltung vor der Kulisse von Schloss Wocklum gehört zu den Höhepunkten im Turnierkalender. Mit den Deutschen Meisterschaften haben die Spring- und Dressurreiter nun wenigstens einen Titel-Wettkampf im Visier. Wenn sie auch auf andere große Events und Serien im Jahr 2020 verzichten müssen.

Ursprünglich hätte das Balve Optimum in diesem Jahr bereits vom 7.-10.Mai stattfinden sollen und damit rund einen Monat früher als sonst üblich. Der Grund für den vorgezogenen Termin war die Terminierung der Olympischen Spiele, die Ende Juli starten sollten. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass weitgehend alle Turniere im April und Mai ausfallen mussten. Veranstalter von Events, die nicht abgesagt wurden, hofften auf einen neuen Termin im FEI-Kalender. So auch die Organisatoren des Balve Optimum. Die Veranstalter reichten beim Weltreiterverband in Lausanne (Schweiz) Termin-Vorschläge ein – und bekamen nun eine Zusage. Und damit Planungssicherheit. Für das Balve Optimum hat die FEI den Termin 17.-20. September zugesagt. Immer unter der Voraussetzung, dass die Corona-Infektionsrate sportliche Veranstaltungen dieser Größenordnung überhaupt zulässt. (sts)

