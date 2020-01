Beeindruckendes Teilnehmerfeld beim CSI-W Basel

Das CSI-W in Basel ist die neunte Etappe der FEI Weltcup-Saison 2019/2020 und das erste Weltcup-Turnier in dem noch jungen Olympiajahr 2020. Die Schweizer Weltcup-Station wird vor allem die Schweizer Springreiter beflügeln, die sich in der Heimat bestmöglich präsentieren wollen. Vom heimischen Publikum lässt sich jeder Reiter besonders gerne feiern. Einer der dem Event ganz besonders entgegenfiebert ist Martin Fuchs. Der 27-jährige amtierende Europameister trägt beim CSI-W Basel erstmals die Armbinde des Führenden in der Weltrangliste.

Basel trägt inzwischen seit elf Jahren sein CSI aus. Seit dem vergangenen Jahr ist es auch Weltcup-Station der FEI Western European League. Aktuell führen in dieser Gruppe drei Reiter gemeinsam mit jeweils 55 Punkten: Pieter Devos aus Belgien, Steve Guerdat aus der Schweiz und der Italiener Emanuele Gaudiano, der gerade auf Instagram vermeldet hat, dass er zum zweiten mal in Folge die Ehre hat als Einzelreiter sein Heimatland Italien bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Alle drei Reiter satteln ihre Pferde beim CSI-W in Basel und werden alles daran setzen durch weitere Punkte einen Vorsprung auf die Mitstreiter zu bekommen.

Sie treffen auf hochmotivierte Kollegen, unter anderem auch aus Deutschland. Gleich sechs deutsche Springreiter sind mit ihren vierbeinigen Sportpartnern in die Schweiz gereist, um an diesem Wochenende Ruhm und Ehre, Preisgelder und Weltranglistenpunkte zu sammeln. Und falls es gut läuft, auch gleich noch ein paar Weltcup-Punkte einzusacken. Dazu gehören unter anderem auch Christian Ahlmann und Daniel Deußer, die aktuell enorm gute Pferde unter dem Sattel haben. (sts)

Teilnehmerliste