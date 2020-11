Schweiz, Portugal, Belgien, so lautete die Rangierung bei den vorderen Plätzen des CSI4* Grand Prix in Vilamoura, der bereits am Freitag ausgetragen wurde. Die für Portugal startende Amazone Luciana Diniz hatte den Sieg schon fast in der Tasche. Doch der junge Schweizer Bryan Balsiger schnappte der routinierten Kollegin im Stechen als einer der letzten Starter den Sieg vor der Nase weg. Im Sattel seiner 13-jährigen Stute Twentytwo des Biches gelang es dem Eidgenossen mit engen Wendungen die Bestzeit zu liefern. Dabei war das Paar, das am Ende die Ehrenrunde anführen konnte lediglich eine hundertstel Sekunde schneller als Luciana Diniz mit dem elfjährigen Wallach Vertigo du Desert. Beide Pferde haben übrigens den gleichen Vater, Selle Francais Hengst Mylord Carthago.