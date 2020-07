CDI Mariakalnok mit deutscher Star-Besetzung

Das erste internationale Dressur-Turnier nach der Corona-Zwangspause, das CDI Mariakalnok, glänzte mit einem deutschen Star-Aufgebot im Viereck. Bei der Veranstaltung in Ungarn sattelten an diesem Wochenende unter anderem Helen Langehanenberg und Jessica von Bredow-Werndl ihre Pferde. Mit dabei war auch Ulla Salzgeber, die ihr Comeback im internationalen Viereck feiern konnte.

Vor drei Jahren hatte Ulla Salzgeber angekündigt, nicht mehr im internationalen Sport anzutreten und sich auf die Förderung und Ausbildung von Reitern und Pferden konzentrieren zu wollen. Die ehemalige Weltranglistenerste, die lange Jahre Mitglied im deutschen Championatskader war, hat nun in Ungarn ihr Comeback im internationalen Viereck gefeiert. Beim CDI in Mariakalnok, dem ersten internationalen Dressur-Meeting nach der Corona-Zwangspause, sattelte sie den Hannoveraner Liberté (Londontime x Accord) und belegte im Prix St. Georges Platz drei. Die 61-jährige….

Jessica von Bredow-Werndl und Helen Langehaneberg traten in der CDI-W-Tour an und machten in der Weltcup-Kür Sieg und zweiten Platz unter sich aus. Strahlende Siegerin war dabei Jessica von Bredow-Werndl, die mit Zaire ein Ergebnis von 84,890 Prozent erzielen konnte. Helen Langehanenberg und Damsey erreichten 83,865 Prozent und lagen damit nur knapp hinter der siegreichen deutschen Team-Kollegin. Hinter den beiden deutschen Erfolgspaaren reihte sich die Niederländerin Thamar Zweistra mit Hexagon’s Double Dutch und einem Ergebnis von 78,750 Prozent ein. Ein Ergebnis das die deutsche Dominanz in der Weltcup-Prüfung klar unterstreicht. Weitere deutsche Reiterinnen in dieser Prüfung waren Jessica Süß und Sabine Rüben, die mit ihren Pferden die Plätze sechs und sieben belegen konnten.

