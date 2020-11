Eine weitere Absage eines internationalen Reitsport-Turniers kommt aus der Schweiz. Diesmal ist der CHI Genf betroffen, der vom 10.-13. Dezember 2020 ausgetragen werden sollte. Hintergrund ist, dass die neuesten Beschlüsse des Schweizer Bundesrates lediglich 5 Personen (ohne Teilnehmer und Mitarbeiter) bei Veranstaltungen erlauben. Das macht die Durchführung eines Events wie des Concours hippique international (CHI) in Genf unmöglich.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wären beim CHI Genf rund 400 Personen anwesend gewesen. Was nach den Regeln erlaubt, aber von Seite der Veranstalter doch nicht angemessen erscheint. Daher wurde die Entscheidung getroffen die Veranstaltung in diesem Jahr abzusagen. Das 60-järige Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert werden sollte, wird nun im nächsten Jahr anstehen.