CHIO Aachen 2020 abgsagt

Das Weltfest des Pferdesports, der CHIO Aachen, ist erstmals in seiner langen Geschichte abgesagt worden. Die Organisatoren hatten zunächst eine Verschiebung des Termins in den September geplant. Doch es ist ungewiss, wie sich die Corona-Pandemie bis dahin entwickelt. Deshalb fiel nun die Entscheidung das größte Reitsport-Event der Welt abzusagen.

Der CHIO Aachen ist eine Legende unter den Reitsport-Veranstaltungen. Jedes Jahr pilgern rund 350.000 Menschen nach Aachen in die Soers, um Dressur und Springen, Fahrsport und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau zu feiern. Die Reiter und ihre Pferde kommen zu diesem Event ebenso aus aller Welt wie die Besucher. Und genau das ist im Corona-Jahr 2020 ein großes Problem.

In diesem Jahr hätte der CHIO Aachen nicht wie sonst im Juli, sondern bereits Anfang Juni stattfinden soll. Grund für den ungewöhnlichen Termin waren die Olympischen Spiele, die Ende Juli hätten beginnen sollen. Bereits Ende März war klar, dass der Juni-Termin für das Aachener Großevent nicht zu halten war. Eine erste Idee war es, das Turnier in den September zu verschieben. Ein entsprechender Antrag wurde dem Weltreiterverband unterbreitet und beinhaltete zwei Termin-Vorschläge.

Inzwischen ist von der Bundesregierung mitgeteilt worden, dass Großveranstaltungen bis Ende August verboten sind. Eine Verlängerung dieser Maßgabe ist nicht auszuschließen. Die Stadt Berlin hat Events mit mehr als 5.000 Menschen bereits bis Ende Oktober eine Absage erteilt. Dazu kommt, dass viele Länder ihre Grenzen weiterhin geschlossen halten. Erste Reise-Möglichkeiten werden gerade von Dänemark und Österreich in Aussicht gestellt. Doch weltweite Reise sind unter Umständen auch bis Ende des Jahres nicht flächendeckend möglich. Damit wären sowohl die Teilnehmer wie auch die Besucher des CHIO Aachen betroffen.

Die Organisatoren rund um Frank Kemperman trafen deshalb eine schwerwiegende Entscheidung: Erstmals in seiner langen Geschichte, wird der CHIO Aachen nicht stattfinden. „Die Gesundheit der Menschen steht über allem“, sagt Frank Kemperman, der Vorstandsvorsitzende des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV). Daher habe man, auch vor dem Hintergrund der nationalen und internationalen Entwicklungen sowie der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen, entschieden, den CHIO Aachen 2020 abzusagen. „Das war für uns alle eine sehr emotionale und schwere Entscheidung“, so Michael Mronz, Geschäftsführer der Aachener Reitturnier GmbH (ART).

Bereits im Jahr 1898 wurde mit dem ersten Wettbewerb die Grundlage für den heutigen CHIO Aachen gelegt. Der Aachen-Laurensberger Reitverein wurde gegründet, erstmals ein Pferderennen ausgetragen. Es folgten erste kleine Turniere. Der Standort etablierte sich schnell zu einem festen Austragungsort. Seit 1920 wurden internationale Reitsport-Turniere in der Aachener Soers ausgerichtet. Mit Ausnahme der Kriegsjahre 1940 bis 1945, in denen keine Turniere durchgeführt wurden.

Der CHIO Aachen ist in der Region fest verankert und bekommt die Wertschätzung und die Verbundenheit der Menschen der Region und seiner regelmäßigen Besucher aktuell besonders deutlich gezeigt. „Die Solidarität der Menschen mit ihrem CHIO Aachen ist in diesen schwierigen Zeiten riesig“, so ALRV-Präsident Carl Meulenbergh. Viele Karteninhaber haben bereits erklärt, auf die Rückerstattung des Kartenpreises zu verzichten. „Für dieses tolle Zeichen möchten wir von Herzen Danke sagen“, so Meulenbergh, denn: „Der ALRV als gemeinnütziger Verein ist auf diese Unterstützung angewiesen.“

Der Termin für den CHIO Aachen im nächsten Jahr steht bereits fest. Da die Olympischen Spiele ins Jahr 2021 verschoben wurden und am 23. Juli beginnen, wird der CHIO bereits Ende Juni beginnen. Der Startschuss fällt am 25.Juni 2021. Bis zum 4. Juli 2021 wird dann in der Aachener Soers geritten und der Reitsport gefeiert. (sts)

