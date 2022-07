"Die Verletzung konnte nicht operiert werden", sagte Turnierdirektor Frank Kemperman dem "WDR".

"Die Besitzer haben dann die Entscheidung getroffen." Das sei ein schwerer Schlag für die Reiterei, sagte Kemperman: "Aber es war ein Unfall, der immer passieren kann."

Rosalind Canter hatte große Mühe, ihr Entsetzen in Worte zu fassen. "Es gibt nichts, was die Liebe und den Respekt ausdrücken könnte, die ich für Alby empfinde", sagte die 36-Jährige: "Er war so ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens und meiner Karriere, viele, viele Menschen werden ihn nie vergessen."

Mit Allstar hatte Canter bei der WM 2018 in Tryon Gold mit der Mannschaft und im Einzel gewonnen.

(SID)

