Christian Ahlmann punktet in Sharjah

Die arabischen Länder bieten Anfang des Jahres Turniere an, die ähnlich wie die Veranstaltungen im Mittelmeerraum den Springreitern Gelegenheit bieten früh im Jahr unter freiem Himmel zu reiten. Während andere deutsche Springreiter wie Jörg Naeve das Angebot in Abu Dhabi, Sharjah und anderen Städten schon seit Jahren schätzen und nutzen, ist Christian Ahlmann bislang in dieser Jahreszeit vorrangig bei den Hallenturnieren in Europa am Start gewesen.

In diesem Jahr hat sich Christian Ahlmann mit einigen Hengsten aus dem Gestüt Zangersheide auf den Weg in Süden gemacht, um die Vererber der Zangersheider Zucht dort im Sport vorzustellen. Der neunjährige Oldenburger Solid Gold Z (Stakkato Gold x Calvin Z) war am vergangenen Wochenende beim Turnier in Sharjah das perfekte Aushängeschild. Gleich zwei Mal konnte der Hengst unter Christian Ahlmann glänzen und die silberne Schleife holen, zunächst in der Qualifikation für das Weltcup-Springen, dann im Weltcup-Springen selbst.

Neben Christian Ahlmann zeigten auch Jörg Naeve und Holger Wulschner mit ihren Pferden in Sharjah sehr gute Runden, die für Platzierungen sorgten. So konnte sich Holger Wulschner mit Casirus Platz fünf im Weltcup-Springen sichern. In einem anderen Springen über 1,50m belegte Holger Wulschner mit Cosun Platz fünf, Jörg Naeve mit Fleur Platz sechs.

Ergebnisse