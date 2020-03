Corona legt den Sport lahm – auch das Weltcup-Finale fällt aus

Die Landesregierungen haben dem Sport eine Absage erteilt. Sportstätten und Fitness-Studios müssen schließen, sportliche Veranstaltungen abgesagt werden. Sogar das private Treffen zur Ausübung des Sports soll nach Anraten vorrübergehend eingestellt werden.

Organisatoren, die Ende März oder Anfang April Veranstaltungen durchführen wollten, hatten immerhin noch eine oder zwei Wochen Vorlauf für die Absage ihrer Event. Die Turniere, die an diesem Wochenende auf dem Turnierkalender standen, stellten die Veranstalter jedoch vor besonders große Herausforderungen. In s’Hertogenbosch hieß es zunächst, dass die Besucherzahlen begrenzt werden sollten, dann lautete die Ansage, dass ganz auf Zuschauer verzichtet wird. Die Reiter und ihre Pferde waren bereits vor Ort, hatten den Vet-Check passiert, als das Turnier in letzter Sekunde doch vollständig abgesagt wurde.

Davon betroffen war auch Isabell Werth, Titelverteidigerin im Weltcup. Sie war nach s’Hertogenbosch gereist, stand nach der Absage mit ihrem LKW im Rückreise-Konvoi der abfahrenden Reiter. Kurz entschlossen disponierte sie um. Schließlich hatte sie auch für das CDI Dortmund eine Nennung abgegeben. Statt mit einem ihrer Spitzenpferde in s’Hertogenbosch an den Start zu gehen, wurde Neuzugang Den Haag aufgeladen und nach Dortmund gebracht. Grand Prix de Dressage und Kür durfte die Nummer eins der Welt noch reiten. Dann kam am Sonntagmorgen auch für das Turnier in Dortmund das Aus. Die Stadt verfügte den Abbruch des Events.

Auch das Longines FEI Weltcup-Finale in Las Vegas fällt aus. Nachdem Donald Trump die Reisebeschränkungen erlassen hatte, war damit zu rechnen. Die Entscheidung ließ entsprechend auch nicht lange auf sich warten. Die FEI handelte rasch. Anders sieht es dagegen mit dem sportlichen Höhepunkt des Jahres 2020 aus: den Olympischen Spielen in Tokio.

Obwohl derzeit in keiner Sportart Turniere stattfinden, bleibt Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees IOC beharrlich dabei, dass die Spiele wie geplant ausgetagen werden sollen. Diese Aussage wird angesichts der nun verordneten weltweiten Zangspause für den Sport weltfremd. Kein Athlet kann sich angemessen auf den Einsaz in Tokio vorbereiten, notwendige Mindest-Anforderungen können aufgrund der abgesagten Veranstaltungen nicht erfüllt werden. Unter diesen Vorraussetzungen können die Olympischen Spiele nicht ausgetragen werden. Trotzdem ist das olympische Feuer in Athen entzündet worden…. (sts)