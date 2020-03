Corona-Virus bedroht die Olympischen Spiele

Weltweit sorgt das Corona-Virus dafür, dass immer mehr Veranstaltungen wie Messen, Kongresse oder Turniere abgesagt werden. Großveranstaltungen wie Fußballspiele, bei denen normalerweise bis zu 90.000 Zuschauer erwartet werden, finden in Tschechien bereits seit Februar als Geister-Spiele statt. Die Ränge bleiben leer. So soll eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden. Die Entscheidung, dass Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abgesagt werden sollen, ist in dieser Woche auch in Deutschland, Österreich und Frankreich gefallen.

In Frankreich ist das Saut Hermès in Paris absgesagt worden. Italien hat gerade eine gesamte Region weitgehend abgeriegelt. Sportveranstaltungen sind bis Anfang April vollständig abgesagt. Davon betroffen ist unter anderem die Frühjahrs-Tour in Gorla Minore, aber auch das CSI in Arezzo. Auch in Polen wurden Reitsport-Veranstaltungen ein Opfer des Corona-Virus. So wurde in Warschau das CSI3* in Warschau für das kommende Wochenenden abgesagt. Das Event Indoor Brabant mit CDI und CSI wird mit einer kleinen Zuschauer-Gruppe ausgetragen, um als Veranstaltung mit bis zu 1.000 Menschen eine Genehmigung zu erhalten. Und das obwohl in Europa der Höhepunkt der Infektionswelle noch nicht erreicht ist.

Doch wenn es um die Olympischen Spiele in Tokio geht, scheint der Termin der Austragung in Stein gemeißelt. Das IOC und die Veranstalter in Japan scheinen das Olympische Event losgelöst von allen anderen sportlichen Turnieren und Großveranstaltungen zu sehen. Eine Absage? Undenkbar. Eine Verschiebung? Im äußersten Notfall. Eine Austragung vor leeren Rängen? Wer denkt denn an so etwas? Dabei können sich die Athleten ohne Events im Vorfeld gar nicht ordnungsgemäß auf ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen vorbereiten.

Der Präsident des Organisationskomitees von Tokio 2020 soll sich in der vergangenen Woche dahingehend geäußert haben, dass eine Absage der Olympischen Spiele (24.Juli – 09.August) unmöglich ist. Hier spielen die Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine wichtige Rolle, die vom Organisationskomitee in Tokio unterzeichnet wurden und in denen sich der Veranstalter verpflichtet hat, für die Austragung der Olympischen Spiele im Jahr 2020 zu sorgen. Eine Absage der Olympischen Spiele kann einzig vom IOC vorgenommen werden.

Eine Verschiebung der Spiele auf das Ende des Jahres, wäre keine Vertrag-Verletzung und damit eine Option. Diese Variante einer Austragung brachte Japans Olympia-Minister Seiko Hashimoto ein. Eine Vertragsverletzung läge aber auch dann nicht vor, wenn die Olympischen Spiele im Sommer vor leeren Rängen stattfinden. Doch dann kommen immer noch rund 10.000 Sportler aus fast 200 Ländern zusammen, die im Olympischen Dorf dicht beieinander wohnen. Die Verbreitung des Corona-Virus wäre also auch ohne Zuschauer denkbar.

Wie gesagt: Eine Absage der Olympischen Spiele kann einzig vom IOC vorgenommen werden. Darauf kann man aber offensichtlich noch lange warten. IOC-Präsident Thomas Bach hat gerade erst in seinem Brief an die Athleten dazu aufgerufen, dass sich die Sportler weiterhin mit voller Konzentration auf die Olympischen Spiele vorbereiten sollen. Er betont, dass die Welt-Gesundheits-Organisation WHO dem Internationalen Olympischen Komitee IOC mit Rat und Tat zur Seite. Abgesehen von IOC und WHO haben aber immer mehr Menschen Zweifel an der planmäßigen Durchführbarkeit der Olympischen Spiele von Tokio. (sts)