Coronavirus – Hong Kong Longines Masters Event abgesagt

Die Serie der Longines Master Events muss zu Beginn des Jahres 2020 eine herbe Enttäuschung verkraften. Das Auftakt-Event der Saison, die Etappe in Hong Kong, ist aufgrund der schnellen und dramatischen Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Das teilten Veranstalter EEM und der Hong Kong Jockey Club gestern mit. Die Absage des prestigeträchtigen Turniers ist eine Vorsichtsmaßnahme, die der Sicherheit von Gästen, Zuschauern und Teilnehmern geschuldet ist.

„Angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben wir uns ohne zu zögern entschlossen, das Turnier im Rahmen der Asia HorseWeek abzusagen. Alle unsere treuen Partner, darunter der Hong Kong Jockey Club, die Longines Masters Series, die International Equestrian Federation, die Hong Kong Equestrian Federation, die AsiaWorld-Expo, das Hong Kong Tourist Office und das Wall Street Journal, wurden über die Entscheidung informiert und haben uns ihr volles Verständnis und ihre Unterstützung gegeben“ so EEM.

Das Coronavirus, das in China ausgebrochen ist, hat dazu geführt, dass besonders im Inland der asiatischen Republik drastische Maßnahmen getroffen wurden. Dazu zählen neben der Abriegelung mehrerer Städte auch die Einstellung von Bahn- und Flugverkehr. British Airways und Lufthansa haben ihre Flüge nach China ebenfalls in dieser Woche eingestellt. Teilnehmende Reiter und ihre Pferde hätten daher große Probleme zum Turnier nach Hong Kong zu gelangen. Doch darüber muss sich nun niemand mehr Gedanken machen – das Event ist komplett abgesagt.

Für die Longines Masters Serie bedeutet die Absage notwendige Änderungen im Hinblick auf die Bonusregelungen. Die beachtlichen Bonus-Zahlungen sind ein wichtiger Teil der Longines Masters. So wird zum Beispiel ein Bonus von 1 Mio Euro geazhlt, wenn ein Reiter drei Siege in Folge holt. Gelingt es einem Reiter die drei Siege in einer Saison – begonnen mit dem ersten Event in Hong Kong – zu erzielen, erhält er sogar 2,25 Mio Euro. Doch exakt diese Möglichkeit ist mit der Absage des anstehenden ersten Events nun nicht mehr gegeben. Gut möglich, dass EEM beschließt den Bonus in diesem Jahr deshalb nicht zur Disposition zu stellen.